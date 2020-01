Brannen i Traudalsgrend i Fyllingsdalen ble meldt ved 03.30-tiden i natt, og allerede fra starten av var det stor fare for spredning.

Tomannsboligen var fullstendig overtent da brannfolkene kom til stedet, og det brant i både boligen, en parkert bil og en garasje på stedet.

Innsatsleder Trond Totland i Bergen brannvesen var førstemann på stedet.

– Det var full fyr og huset var allerede tapt. Vi fikk også raskt bekreftet at det ikke var noen i huset, de møtte vi utenfor i veien her, forteller Totland til NRK på stedet.

REDDET NABOHUSET: Flere brannmannskap i sving både på bakken og på taket i natt. Foto: Jon Bolstad / NRK

Hindret spredning

For brannvesenet var førsteprioriteten å hindre at brannen skulle spre seg. Vegg-i-vegg ligger en annen bolig.

På stedet klokken 06.00 er det eneste som ikke er totalt utbrent på tomannsboligen den veggen som ligger tettest på nabohuset. Det var fortsatt flammer i både garasjen og oppe på taket av boligen.

Ifølge brannvesenet ser nabohuset ut til å sluppet fra brannen uten skader.

– Vi har hatt 14 personer i sving og har egentlig hatt kontroll på spredningsfaren hele tiden, sier Totland.

TETT: Nabohuset deler vegg med tomannsboligen som brant. Det var fortsatt flammer å se både på taket og i garasjen. Foto: Jon Bolstad / NRK

Evakuerte naboer

24 personer fra huset som brann og flere nabohus ble evakuert.

Også politiet fryktet at den kraftige brannen skulle spres seg videre i det tettbebygde boligområdet, og tok ansvar for evakueringen.

– Tolv personer har fått flytte tilbake, mens de resterende tolv har fått midlertidige steder å bo. Det er ikke meldt om savnede eller skadde personer, forteller innsatsleder Krister Sæther i politiet.

Han legger til at fire personer er sendt til legevakt for en sjekk, da de alle er blitt utsatt for en god del røyk. Bergen kommune har sendt ut SMS-varsel til de nærmeste boligene i området, og bedt dem lukke dører og vinduer.

Det er ikke kjent hva som kan ha startet brannen.

Det er mye røyk fra brannen. Foto: John-Henry Stjernberg

Brann i Høyanger

Også i Sogn har flere personer blitt evakuert natt til 1.nyttårsdag.

Like etter klokken 03.00 brøt det ut brann i et tomt hus på Kyrkjebø i Høyanger, på nordsiden av Sognefjorden.

Det var mye vind i området og også her var spredningsfaren stor.

- Vi evakuerte personer fra syv ulike adresser. Først ble de flyttet til Kyrkjebø skule, før de nå har blitt innlosjert hos naboer eller venner, forteller operasjonsleder Per Algrøy i Vest politidistrikt.

Heller ikke her er brannårsaken kjent og den vil bli etterforsket av politiet.

170 oppdrag i Vest politidistrikt

Det har vært flere hendelser i nye Vestland fylke natt til 1. januar.

Totalt har operasjonssentralen i Vest politidistrikt logget over 170 oppdrag fra midnatt og frem til klokken 07.00.

Allerede klokken 03.00 var politiet oppe i 100 oppdrag i distriktet. Det har vært mye bråk, slåssing og en god del branner, forteller operasjonsleder Per Algrøy.

- Åtte personer er plassert i fyllearresten i Bergen. Det har vært en over snittet travel natt for oss, sier Algrøy til NRK.

– Skjøt fyrverkeri inn i hus

I Os ble en mann i 20-årene arrestert i natt, mistenkt for å ha startet en boligbrann.

Brannvesenet rykket ut til brannen i et toetasjes rekkehus i Prestegardsskogen like før klokken 23.00 på nyttårsaften. En halvtime senere var brannen slukket.

Politiet startet raskt søket etter en konkret gjerningsmann, som natt til onsdag ble pågrepet på en adresse i Os.

Til Bergens Tidende sier operasjonsleder Knut Dahl Mikkelsen i Vest politidistrikt at de mistenker at mannen knuste en rute i huset før han skjøt fyrverkeri inn i stuen.

Ingen ble skadd, men boligen er ikke beboelig etter brannen som spredte seg til et nabohus. Sju personer ble evakuert.