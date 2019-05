Brann i rekkehus i Åstveitskogen

SISTE: Brannen er nå slukket. Det er store materielle skader. Det vil foregå etterslukking på stedet, og kontroll av rekkehuset utover dagen.

Litt over klokken 08.30 lørdag morgen rykket nødetatene ut etter melding om brann i et inngangsparti til en bolig i Åstveitskogen. Like etter ble det meldt om full overtenning i boligen.

Det skal ha vært fire personer i boligen da brannen startet. Alle personene ble raskt gjort rede for.

– Fire personer kom seg ut av boligen på egen hånd, sier operasjonsleder i Vest politidistrikt, Arve Samsonsen.

Totalt ble 22 personer evakuert i området.

– Da vi kom til stedet startet vi med evakuering av nærliggende boliger. De som vi ikke kom ut på egen hånd tok vi kontakt med enten på telefon eller på døren.

Det er ikke er meldt om personskader.

– Det ser ut som det har gått bra, sier Samsonsen.

Stor spredningsfare

Klokken 08.50 meldte politiet på Twitter at nærliggende boliger evakueres på grunn av spredningsfaren.

– Det var rimelig stor spredningsfare i starten, sier vaktkommandør Ronald Drotningsvik i 110-sentralen i Hordaland.

Han forteller at boligen ligger i enden av flere rekkehus, og at det er tett bebyggelse i området.

Forbipasserende så flammer

– Vi fikk en telefon fra en forbipasserende som så flammer på utsiden av huset. Vi slo full alarm og sendte Åsane stasjon, Sandviken stasjon og enheter fra hovedstasjonen til stedet, sier vaktkommandør i 110-sentralen i Hordaland, Ronald Drotningsvik.

Brannen ble meldt slukket klokken 9.12 lørdag morgen.

Det vil foregå etterslukking på stedet, og kontroll av rekkehuset utover dagen.