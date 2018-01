Brann i lokomotiv slukket

Nødetatene rykket ut til en brann i et godstog onsdag morgen. – Klokken 04.43 fikk vi melding om en ulmebrann om bord et godstog på Voss stasjon, sier operasjonsleder Hans-Eirik Thue i Vest politidistrikt. Godstoget fraktet ikke farlig gods og det var heller ikke fare for personskade, opplyser Thue.