Brann i leilegheitsbygg i Bavallen på Voss

SISTE: Klokka 9.18 melder brannvesenet om at brannen er sløkt. Brannvesenet heldt fram med ettersløkking for å hindra at brannen blussar opp igjen.

Folk i Bavallen på Voss fekk ein skremmande start på det nye året. Fire timar inn i 2019 fekk brannvesenet melding om brann i eit bygg med seks leilegheiter.

Det vart observert flammar og kraftig røykutvikling frå leilegheitsbygget midt i hytte- og leilegheitsfeltet ved alpinanlegget på Voss.

Det har vore mykje folk i det populære utfartsområdet i samband med jule- og nyttårsfeiringa.

– Den første meldinga handla om at det brann utvendig i taket på leilegheitsbygget. Då brannvesenet kom til staden var tre av leilegheitene fullstendig overtente, seier vaktkommandør Ronald Drotningsvik ved 110-sentralen i Hordaland.

Sterk vind gjorde sløkkjearbeidet vanskeleg.

– Elden utvikla seg fort. På få minutt spreidde brannen seg til naboleilegheita. Totalt vart 88 evakuerte frå området, seier operasjonsleiar Tatjana Knappen i Vest politidistrikt til NRK.

Styrkar frå nabokommunane Granvin og Vaksdal vart kalla inn for å hjelpa i arbeidet med å få kontroll på brannen.

FULL FYR: Flammane var synlege frå store dalar av vossebygda natt til første nyttårsdag. Foto: Helge Søfteland / NRK

Spreidde seg raskt

– Det var ikkje mogeleg å hindra at brannen spreidde seg vidare til alle dei seks leilegheitene i bygget. Fire av leilegheitene er no totalt utbrende, seier vaktkommandøren.

Fire av dei seks leilegheitene i bygget er totalt nedbrent, ifølgje brannvesenet. Veggane på dei to siste leilegheitene i rekka står framleis, men brannvesenet fryktar at også desse leilegheitene er øydelagde etter brannen.

Klokka 8.18 melde brannvesenet om at brannen delvis var under kontroll.

Problem med vasstrykket gjorde at det framleis var mykje røyk i området, men ifølgje brannvesenet skal dette ikkje ha hatt store konsekvensar for mannskapa.

Ein time seinare vart brannen meldt sløkt.

TOTALSKADD: Kraftig vind gjorde sløkkearbeidet vanskeleg for brannvesenet. Dermed spreidde brannen seg til store delar av bygget med seks leilegheiter. Fire av leilegheitene vart totalskadde i brannen. Foto: Arne Hofseth

Mange til sjukehus

25 personar er frakta til sjukehus på Voss.

– Det skal ikkje vera snakk om alvorlege skader, men mange har pusta inn røyk, og får hjelp på sjukehuset no, seier Drotningsvik.

I tillegg til dei som var i bygget, vart folk i omkringliggande leilegheitsbygg evakuerte. Ein av brannmannskapa fekk helsehjelp på staden.

– Det er ikkje fare lenger for at brannen spreier seg til andre bygg, men det er fare for at skorsteinane i det utbrende bygget kan rasa, derfor er vil det ta tid før folk i dei andre bygga får komma tilbake.

Dei over 88 evakuerte er frakta til eit hotell i Voss sentrum, der dei vil få frukost og naudsynt hjelp. Ytterlegare 14 til 15 leilegheiter nedanfor bygget der det brann vart òg evakuerte.

Kommunen sitt kriseteam er på staden og delar ut klede og materiell til dei som treng det.

Startar etterforsking

Politiet kan førebels ikkje seia noko om kva som har vore årsaka til brannen.

– Me startar no etterforskinga, og må komma tilbake til kva som var årsaka til brannen, seier operasjonsleiaren.

