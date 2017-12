Brann i konteinar

Det brenn i ein konteinar i Nebbestølen i Fyllingsdalen. Det skal ikkje vere fare for at brannen skal spreie seg. – Det var papp i konteinaren, og vi utelukkar ikkje at brannen er påtent, seier operasjonsleiar Eivind Hellesund i Vest politidistrikt. Også tidlegare laurdag var det brann i ein pappkonteinar i Møllendalsveien. Politiet trur ikkje det er ein samanheng mellom dei to brannane.