Brann i Knarvik sløkt

Brannvesenet har no kontroll over kontrobygget ved Knarvik vidaregåande skule der det blei meldt om røyklukt. 110-sentralen opplyser at det har vore brann i ein brytar i eit el-verk, men at denne no er sløkt og at bygget er frigjort. Det skal ikkje ha vore dramatikk på staden.