Brann i hytte på Sotra

Politiet fikk like etter midnatt melding om at det hadde brent i en hytte på Nordre Sjoravegen på Sotra. – En mann ringte selv inn og fortalte at han hadde slukket brannen. Mannen ble kjørt til legevakt for sjekk. Brannårsaken er ikke kjent, det blir opprettet sak, sier operasjonsleder Frode Kolltveit i Vest politidistrikt.