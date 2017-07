Brann i garasje på Søfteland

En garasje på Søfteland i Os er nesten nedbrent, etter at det begynte å brenne i garasjen og en lyktestolpe. – Brannvesenet er på stedet for å slukke brannen. Det er ikke fare for spredning, sier vaktkommandør Sigbjørn Villanger ved 110-sentralen. Ingen personer kom til skade.