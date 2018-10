110-sentralen fikk melding om brannen i Eidsvågskogen i 09.45-tiden mandag morgen.

To timer senere har brannvesenet fortsatt ikke kontroll på brannen.

– Brannen beveger seg i luftekanaler i vegger og gulv. Det er fortsatt åpne flammer og vi har ikke kontroll på brannen, sier vakthavende sjef i Bergen brannvesen, Tommy Kristoffersen.

Alle beboerne i firemannsboligen ble fort gjort rede for. Ingen fikk røykskader.

– Det er mye røyk, høy temperatur og utfordrende for røykdykkerne. Dette er et gammelt hus med mange hulrom, sier Kristoffersen om slukkingsarbeidet.

Da brannvesenet kom frem like før klokken 10 ble det klart at at det brant i et bjelkelag mellom første og andre etasje.

Ber naboer lukke dører og vinduer

NRKs reporter på steder forteller at brannmannskaper hugger opp taket på boligen for å finne kilden til brannen.

Beboere i området nordvest for brannstedet oppfordres til å lukke vinduer og ventiler for å unngå røyk, melder politiet.

Brannvesenet ser røyken, men finner ikke kilden. Klokken 10.50 melder politiet om at røykutviklingen tar seg opp.

TILTAGENDE: Røykutviklingen i i firemannsboligen øker stadig. Brannmannskap som jobbet på taket, måtte fortsette slukningen fra bakken. Foto: Helena Johnsen / NRK

– Dramatisk

Henning Anundsen er en av beboerne i firemannsboligen. Han var på vei til jobb da han fikk beskjeden.

– Da ringte politiet. Da snudde jeg bilen og kjørte hjem igjen.

MÅ FINNE SEG NYTT STED: Henning Anundsen bor i firemannsboligen. Han antar han må finne seg et nytt sted å sove i natt. Foto: Helena Johnsen / NRK

Han bor i leiligheten på motsatt side av brannstedet. Sammen med de andre beboerne i firemannsboligen står han utenfor og observerer brannmannskapenes kamp for å slukke brannen.

– Det er dramatisk å se stedet du bor brenner, men det går bra når alle har kommet seg ut og er trygge.