Brann i bussdekk i Eikåstunnelen

Det begynte å brenne i et dekk på en buss på E39 i Eikåstunnelen retning sentrum like før klokken 12.30. Alle passasjerer kom seg ut av bussen og er i god behold. Brannen ble raskt slukket. Tunnelløpet var stengt i en kort periode, men er nå åpnet for trafikk.