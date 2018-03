Brann i bremsene på buss

Brannvesenet rykka ut til Fanaveien etter meldingar om brann i eit busshjul. Bussen var under slep, og ikkje i trafikk, då brannen braut ut. 110-sentralen fortel at det har vore brann i bremsene på venstre bakhjul. Hjulet er no nedkjølt.