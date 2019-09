Brann i bosspann

Brannvesenet har vore ute ved Tveitevannet nedanfor Slettebakken skole i Bergen for å sløkka ein liten brann i eit bosspann. - Ein joggar såg røyken og meldte inn til oss, fortel vaktkommandør Christer Skei ved 110 Hordaland. Han fortel at det var ein eingongsgrill som førte til røykutvikling, og at det no er sløkt.