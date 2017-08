Brann i boligfelt i Kvinnherad

Det var ved 16.30-tiden mandag ettermiddag at nødetatene fikk inn melding om at det var full fyr i et rekkehus på Borvikstranda utenfor Husnes i Kvinnherad.

Sendte inn røykdykkere

– Da brannmannskapene kom til stedet, var det kraftig røykutvikling og flammene stod ut av huset. Alt tyder på at de som bor i huset hadde kommet seg ut, men vi sender inn røykdykkere for sikkerhets skyld, sier Jan Ove Haga ved Brannvakten i Bergen til NRK.

Kort tid etter kunne brannvesenet bekrefte at huset var tomt for folk. Huset har likevel fått store skader, og brannmannskapene jobber nå iherdig for å begrense omfanget av brannen.

Like over klokken 17 ble det meldt at brannen var under kontroll, og brannen er nå slukket.

– Guttene gjorde en kjempejobb

– Heldigvis gikk dette etter forholdene bra. Det er veldig synd at det brant, men guttene fra Husnes og Halsnøy brannstasjoner gjorde en kjempejobb, sier innsatsleder Atle Josdal i Kvinnherad brannvern.

Brannmannskapene overvåker nå branntomten med varmesøkende kamera og vil bli værende på stedet noen timer utover kvelden.

– Leilighetene har fått noen vann- og røykskader, men det virker å ha brent mest inne i en bod, sier Josdal.