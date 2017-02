Brann i blokk på Sandsli

Brannvesenet har rykket ut med mange biler til en boligblokk på Sandsli. Det skal være snakk om en femetasjes boligblokk med flere oppganger.

Brannvesenet sier nå at de har fått kontroll på brannen. To personer blir sjekket av helsepersonell. En eldre kvinne sendes til legevakten med røykskader. Den andre er også skadet, men ingen av dem skal være alvorlig.

Ifølge politiet ser det ut til å ha ha vært brann i en kjøkkenvifte og et ventilasjonsanlegg. Røyken har spredt seg gjennom ventlilasjonen, som er grunnen til at det var så mye røyk på stedet. Også en vaskemaskin skal være skadet.

– Vi holder på å lufte ut, så vi får jobbe litt og får de evakuerte på plass igjen, sier operasjonsleder Morten Kronen i Vest politidistrikt.

BLOKK: Det begynte å brenne i en blokk på fem etasjer på Sandsli fredag kveld. Foto: Tom Arne Moe / NRK

Om lag 30 beboere er evakuert fra stedet.

Det var tidligere meldt om kraftig røykutvikling, ifølge politiet. De sier at det ikke er fare for at brannen kan spre seg.