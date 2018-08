Brann frikjennes av NFF etter Nilsen-overgangen

Norges Fotballforbund (NFF) har besluttet ikke å straffe Brann etter at Sivert Heltne Nilsen overraskende forlot klubben til fordel for danse AC Horsens i sommer.

Overgangen har fått mye omtale, fordi ingen har villet si om det var klubben eller midtbanespilleren selv som ville

Men i media har det kommet uttalelser om at klubben og Sivert Heltne Nilsen hadde en muntlig bindende avtale da Nilsen gikk fra Vålerenga til Brann i 2015.

– Det var ikke et reelt alternativ å si nei, sa styreleder Eivind Lunde i SK Brann til Bergens Tidende.

Problemet var at en slik avtale kunne være i strid med NFF sitt overgangsreglement.

– Vi ble gjort oppmerksomme på uttalelsene fra Brann. Vi har tatt kontakt med spilleren og klubben, og fått forklaringene fra begge hold, sier Espen Auberg, leder for juridisk seksjon i NFF til NRK.

HAR GRANSKET: Espen Auberg, leder for juridisk seksjon i NFF. Foto: Norges Fotballforbund

«Felles forståelse», ikke avtale

Han legger nå ballen død fra NFF sin side.

– Konklusjonen til påtaleenheten i forbundet er at det ikke er grunnlag for å tro at det har vært et brudd på overgangsreglementet.

Idrettsjurist Gunnar Martin Kjenner var av dem som mente at Brann kunne bli straffet for overgangen, fordi alle «forpliktende forhold skal være skriftlig og inntas i kontrakten [ ...]», slik det heter i bestemmelsene til NFF.

Auberg sier det ikke er inngått en bindende avtale.

– Konklusjonen er at den felles forståelsen partene hadde, ikke var juridisk bindende. Med denne forståelsen ville ikke Nilsen vunnet fram i en sak i etterkant, om han ikke hadde fått gjennom overgangen til Horsens.

LITE SNAKK: Sivert Heltne Nilsen har ikke villet si mye i media om motivet for å gå til AC Horsens. Foto: Marit Hommedal / NTB scanpix

Vanlig og uvanlig

Hans inntrykk er at slike «gentlemans agreement» er vanlige i norsk fotball.

– Det er nok ofte enighet om å være positive til å se på bud som kommer inn. Men det er sjelden at vi i forbundet er inne og vurderer dette så konkret som i denne saken, sier Auberg.

Overgangen har skapt mye omtale. Brann har solgt en av sine viktigste spillere, midt i en sesong der de leder eliteserien og kjemper om seriegull.

Selv har både spiller og klubb vært svært tilbakeholdne med å uttale seg. Da overgangen gikk gjennom, ville Nilsen kun gi intervju til NRK, uten at altfor mange detaljer ble avslørt.

– Du må snakke med sportsdirektør Rune Soltvedt eller AC Horsens. Det er de som har gjennomført denne overgangen, sa han til NRK på spørsmål om motivet for å gå til dansk fotball.

Auberg i NFF sier Brann har bedt dem om å ikke utgi opplysninger som er kommet fram i granskingen.