Brann fikk bot

Doms- og sanksjonsutvalget har ilagt SK Brann en bot på 10.000 kroner for kasting av ting fra tribunen under Rosenborg-kampen 22. oktober, skriver SK Brann på sine nettsider. Klubben har akseptert dommen, og sier at de vil kreve inn beløpet fra han som kastet tingene.