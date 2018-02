Brann dobler ledelsen

Nok et Brann-mål, og nok et langskudd. Denne gangen er det Gilbert Koomson som vender opp på 16-meterstreken, og legger ballen kontrollert i hjørnet. Brann leder 2-0 over Sarpsborg 08 i treningskampen i Marbella når 30 minutter er spilt.