Brann på Minde- slukket

Brannen er nå slukket. Det kom melding om brann på et kjøkken i Fredlundsbakken på Minde. – Alle folk er kommet seg ut, og det er ikke fare for at det er noen folk inne, sier brannvakt Håkon Myking. Det var ifølge ham eieren av huset som ringte inn om brannen.