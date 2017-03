Bråk på Flesland

To personar vert melde til politiet for ordensforstyrring, etter to ulike episodar på Bergen lufthavn. – Den første fann stad klokka 21.30, då ein overstadig rusa mann blei nekta tilgjenge i eit fly. Vedkommande var høglydt og oppførte seg voldsomt i avgangshallen. Mannen er no på veg til politistasjonen. 22.15 kom det ein ny melding om ein annan mann som var ufin mot tilsette. Vedkommande blir òg omtala som rusa, og vi har no to patruljar på staden, seier operasjonsleiar i politiet, Bjarte Rebnord.