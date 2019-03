Bråbremset for å unngå barn

Påkjørselen i Hystadvegen på Stord skyldtes at en sjåfør bråbremset ved et fotgjengerfelt da et barn løp ut i veien. Bilen bak klarte ikke å bremse i tide, og kjørte på bilen. Barnet er uskadd. Sjåføren i bilen bak er kjørt til Stord sykehus, men fremstår ikke alvorlig skadd. Den andre sjåføren er uskadd. Det er fri ferdsel på strekningen igjen.