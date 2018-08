Det var i oktober 2016 at to operatører, en lærling og to skoleelever på utklassinger ble eksponert for den giftige gassen hydrogensulfid på Stureterminalen i Øygarden i Hordaland.

Equinor har fått kraftig kritikk, og tatt selvkritikk, etter ulykken. Nå får de også en reaksjon fra politiet, skriver Bergens Tidende.

De må ut med fem millioner kroner i bot etter hendelsen. Boten er utferdiget etter ordre fra statsadvokaten i Hordaland.

– Beløpets størrelse gir et tydelig signal om at dette var en alvorlig hendelse der menneskeliv kunne gått tapt, sier politiadvokat Ole Bjørn Mevatne til BT.

– ALVORLIG HENDELSE: Ole Bjørn Mevatne er politiadvokat i Vest politidistrikt. Foto: Leif Rune Løland / NRK

Del av arbeidslag

En 17 år gammel skoleelev ble kritisk skadet i ulykken. Han var del av et arbeidslag som klatret opp på toppen av en reaktor.

Der oppdaget de at noe var galt, men før de kom seg med igjen hadde 17-åringen besvimt.

Han var i livsfare flere dager etter ulykken. Totalt måtte fem personer ha behandling etter ulykken.

Saken har vært innom både Petroleumstilsynet og statsadvokaten før politiet nå kan trekke sin konklusjon.

– Ulykken en vekker

Equinor har akseptert boten de nå har fått fra Vest politidistrikt etter ulykken.

– Den var en vekker for oss. Dette var en rutinesvikt som ikke skal skje, sier mediekontakt Elin A. Isaksen til BT.

Selskapet vil fortsette å ta inn skoleelever til utplassering. Samtidig vil Equinor legge vekt på at arbeidsoppgavene de er med på er trygge.