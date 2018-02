Bot for å ha vist politibevis

En ansatt i Vest politidistrikt er etterforsket av Spesialenheten for politisaker etter at han skal ha vist frem politibeviset sitt for å kunne kjøre gratis med bybanen, i januar i fjor skriver VG. Mannen var ikke i tjeneste da dette skjedde, og skal ha vært synlig beruset. Spesialenheten har gitt ham et forelegg på 7000 kroner. Vest politidistrikt sier til VG at de tar avgjørelse til etterretning, og at episoden ikke får ytterligere konsekvenser for mannen.