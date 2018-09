Bortviste folk som ville inn i bygg

Klokken 04.35 ble politiet kontaktet av en beboer i Bergen sentrum som fortalte at to menn prøvde å ta seg inn i leiligheten hans. – Politiet rykket ut, og traff to personer. De sa de kjente han som hadde ringt, men han ønsket dem åpenbart ikke på besøk. Dermed ble de bortvist fra stedet, opplyser politiets operasjonsleder Dag Olav Sætre.