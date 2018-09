Bør få behalde pengar

Terje Søviknes meiner Sogn og Fjordane bør få behalde nokre av kraftverdiane for seg sjølv i det nye storfylket. I dag blei det kjent at han vil stille som fylkesordførarkandidat for Vestland Frp. Dei to nabofylka kranglar no om kor mykje av kraftpengane Sogn og Fjordane skal få halde for seg sjølv etter samanslåinga.