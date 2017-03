Bøndene kritiserer Tine for å ta ekstra betalt fra små butikker

Det var 1. februar at Tine innførte det nye gebyret for alle de minste varebestillingene.

Det medfører at leveranser med varer for under 1.500 kroner kommer med et gebyr på 100 kroner. Er leveransen under 1.000, tar Tine betalt 150 kroner. Bakgrunnen er at Tine vil kjøre færre, men større leveranser til butikker.

Det får både bønder og småbutikkeiere til å reagere.

– Vi mener at dette gebyret rammer feil, sier leder i Bondelaget i Hordaland, Frøydis Haugen.

Kariann Ekren ved Nærbutikken Kvingo i Masfjorden sier i dag til Avisa Nordhordland at gebyret vil få store konsekvenser for mange av de minste butikkene i Norge.

– Det er ikke noe poeng i å ha nærbutikk uten melk. I verste fall må butikker legge ned, sier Ekren til NRK.

Samvirket Tine Ekspandér faktaboks Melkebønder som er medlemmer og leverer melken, er Tines eiere.

Til sammen er det 11 400 eiere i Tine, og 9000 samvirkegårder.

I et samvirke får eierne sin del av resultatet gjennom betalingen de får for melken de leverer.

Hvert medlem har én andel i Tine.

Tine hadde i 2016 et driftsresultat på 1962 millioner kroner. Kilde: Tine.no

– Melken blir gammel

Dette blir spesielt problematisk for lokalbutikker i utkantstrøk, mener Haugen og Bondelaget.

– I utkantstrøkene har man ikke mulighet til å redusere leveransene på denne måten. Da blir melken gammel. Enten må de droppe melk, eller kjøpe fra konkurrenten Q-meieriene, sier Haugen.

I Hordaland og flere andre steder i landet vil det kunne medføre at melken som lokale melkebønder produserer, ikke blir solgt på produsentenes egne nærbutikker.

– Dette er en gavepakke til Q-meieriene. Tine står fritt til å gjøre dette, men både vi og dem snakker om landbruk over hele landet. Det er vanskelig når man pålegger dette gebyret, sier Haugen.

Tine mener at frykten for at butikker ikke skal gå rundt etter innføringen av gebyret, ikke er reell.

– Det er svært få butikker som ikke kan unngå gebyret ved å redusere antallet småleveranser, sier John Ole Skeide, konserndirektør for salg og ingrediens i Tine.

TINE: John Ole Skeide, konserndirektør for salg og ingrediens i Tine, tror at få butikker vil slite med å redusere antallet småleveranser. Foto: Tine

Han mener at melkebøndene, som er Tine-eiere, har egeninteresse i at Tine skal drive mer lønnsomt.

Temaet har blant annet vært tema i Dagsnytt 18:

SE VIDEO: Tine-gebyr for små varelevering tema i Dagsnytt 18.

– Dramatisk økning i melkeprisen

Merkur-programmet er et utviklingsprogram for butikker i Distrikts-Norge. Daglig leder i Merkur, Helge Schei, mener at gebyret er veldig uheldig for småbutikker.

– Det blir en for stor kostnad for dem. For å få rullering på varene, må de få små leveringer hver gang. De må selge ganske mange enheter for å dekke inn denne kostnaden, og det greier de ikke, sier Schei.

Han anslår at det ville blitt en dramatisk økning i melkeprisen dersom forbrukeren skulle tatt kostnaden.

– Hvis Tine ikke dropper dette gebyret, er det to muligheter: Handle fra Q-meieriene, eller legge ned butikken. En lokalbutikk uten melk vil ikke gå, sier Schei.