Bomstasjonen knakk i kollisjon

I Kalfaret i Bergen er vegen stengd etter ulukka. Bomstasjonen knakk i kollisjonen med personbilen, og heng no over køyreleidninga til trolleybussen som går mellom sentrum og Birkelundstoppen. To personar er sendt til sjukehus med ukjent skadeomfang.