Bomportalene kom opp halvannet døgn etter valget. – Lukter svidd, mener FNB

Det var natt til onsdag at fire av de fem nye bommene til Nordhordlandspakken ble satt opp. Fra 1. desember skal trafikanter i regionen betale for å finansiere nye veier og utbedring av eksisterende veier i regionen.

Men motstanden er voldsom, ikke minst fordi Bergen kommune krever inn bompenger på den andre siden av Nordhordlandsbrua. Sinnet førte til at Folkeaksjonen nei til mer bompenger (FNB) ble største parti i Alver med 22,2 prosent av stemmene.

Onsdag kveld skrev listetopp Morten Klementsen i et kommentarfelt på lokalavisa Nordhordlands Facebook-side:

Tilfeldig at entrepenøren var for sen til å disse skammens bommer opp før valget? Neppe... Morten Klementsen (FNB) / Avisa Nordhordlands side på Facebook

– Har lov å spekulere som alle andre

– Dette var meget påfallende og lukter litt svidd. Hadde disse «galgene» kommet opp før valget, ville det nok gitt oss en klar fordel i valgkampen. Da utelukker jeg ikke at vi hadde fått et enda sterkere valgresultat, utdypet Klementsen overfor NRK torsdag formiddag.

FRYKTET POLITIKK LÅ BAK: Morten Klementsen og FNB fikk 22,2 prosent av stemmene i nye Alver kommune. Han tror det kunne blitt enda mer om bommene hadde kommet opp før valget. Foto: Oddbjørn Rosnes / NRK

Han understreket samtidig at han ikke hadde belegg for å slå fast at tidspunktet var politisk motivert, men gikk langt i å antyde at Statens vegvesen og deres entreprenør kunne ha fått ordre om å utsette monteringen til etter valget.

– Jeg har lov å spekulere som alle andre, sier FNB-toppen, som sier han har fått en mengde henvendelser både på telefon og Facebook fra sinte bom-motstandere siste døgnet.

Fremskrittspartiets lokallagsleder i Bergen, Bjarte Vatnøy, sier til Bergensavisen torsdag at han har lagt merke til at det har vært byggestopp ved bommene en periode.



– Folk får selv bedømme hvordan de ser det, sier han.

BOM PÅ HVER SIDE: Fra 1. desember må trafikanter i Nordhordland betale bompenger både på deres egen side av Nordhordlandsbrua og på bysiden. Foto: Jon Bolstad / NRK

Vegvesenet: – Har ventet på dette

Prosjektleder Håvard Dyrkolbotn i Statens vegvesen tilbakeviser antydningene.

– Hvorfor i all verden skulle vi gjøre noe sånt? Tid er penger, og vi jobber så fort vi kan.

– Men forstår du at folk stiller spørsmål ved timingen?

– Ja, og jeg har nesten ventet på spørsmålet. Men det har ingen verdens ting med politikk å gjøre. Etter planen skulle de vært oppe for to uker siden. Men vi har vært nødt til å vente på noen godkjenninger for vektbelastning før bomportalene kunne bli heist opp. Derfor har det tatt litt ekstra tid, sier Dyrkolbotn.

Leverandør tar på seg skylden

NRK har fått tilgang til et internt referat fra byggemøtet 28. august, hvor hovedentreprenør Løvås Maskin orienterte om fremdriften.

Her varsles det om en forsinkelse for monteringen helt frem til 16. september fordi bomportal-leverandør Euroskilt ennå ikke hadde fått de spesialproduserte «galgene» fra sin produsent i Sverige.

– Det stemmer, bekrefter avdelingsleder Johanne Sundvor hos Euroskilt i Bergen.

– Vi er ansvarlige for forsinkelsen, som skyldes redusert kapasitet hos vår produsent i Sverige. Jeg kan forsikre om at det ikke ligger noe politisk bak. Tvert imot, vi har forsøkt å fremskynde leveransen. Det er helt tilfeldig at de kom akkurat denne uken, sier Sundvor.

AVVISER INNBLANDING: Ordfører Øyvind Oddekalv (Ap) i Meland sier tidspunktet for montering av bomportalene aldri har vært diskutert i Kontrollutvalget. Foto: Roy Hilmar Svendsen / NRK

Ordfører avviser påvirkning

Ordfører i Meland, Øyvind Oddekalv (Ap), sitter også i kontaktutvalget for Nordhordlandspakken og er blant dem som har hatt dialog med Vegvesenet om arbeidet med bomstasjonene.

Han synes lite om antydningene fra FNB-Klementsen om at politikere i regionen kan ha påvirket fremdriftsplanen.

– Dette har aldri vært tema i kontaktutvalget. Vegvesenet lar seg heller ikke instruere, sier Oddekalv

– Vi kan gjerne fjerne dem også

Tilbake hos Vegvesenet understreker prosjektleder Dyrkolbotn at de ikke har noe imot bompengepartiet eller deres kamp for å få stoppet Nordhordlandspakken og rive bomstasjonene.

– Vi tar gjerne jobben med å ta ned bommene også, sier Dyrkolbotn.

Den femte og siste bommen, på Flatøy ved Nordhordlandsbrua, er forsinket på grunn av en feil på konstruksjonen. Den nye bommen ventes å være på plass i løpet av en ukes tid.

– Ikke noe å ironisere over

Konfrontert med forklaringen på forsinkelsen, henviser Klementsen i FNB til et sitat fra prosjektleder Dyrkolbotn i lokalavisen Strilen.

«Vi traff på rette dagen, seier Dyrkolbotn smått ironisk», skriver avisen.

Like etterpå er prosjektlederen sitert på at tidspunktet var tilfeldig, og at bommene ble satt opp med en gang de var klare.

– De to uttalelsene er selvmotsigende. Og de kan i alle fall oppfattes som en politisk melding, sier Klementsen.

– Men avisen skriver jo at han sa det ironisk?

– I den klart mest betente saken i Alver de siste seks månedene, bør ikke prosjektlederen for Nordhordlandspakken uttale seg «smått ironisk». Han bør fremstå hundre prosent upolitisk, sier han.

Klementsen erkjenner at noen kanskje mener de fremstår hårsåre.

– Det kan godt hende noen mener vi må tåle såpass, men for oss er dette en veldig alvorlig sak, sier han.