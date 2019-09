Bompengepartiet: – Vi er garantister for ny, rassikker E16

Mandag skrev NRK at en rekke store veiprosjekter må skrotes dersom bompengepartiet får bestemme.

Folkeaksjonen Nei til mer bompenger (FNB) i Vestland har nemlig som sitt første hovedmål i programmet å «Stogge alle nye bompengefinansierte tiltak inkludert Hordfast».

På listen over ikke-igangsatte bompengeveier er nye E16 mellom Bergen og Voss – kåret til «Norges verste vei» grunnet mange ras og dødsulykker.

– På den ene siden er jeg rystet, men samtidig ikke overrasket. Det er dette som er konsekvensene av å stemme på bompengepartiet; da kanselleres alle prosjektene på Vestlandet, sa byrådsleder i Bergen, Roger Valhammer (Ap), til NRK mandag.

E16 skal etter planen oppgraderes for rundt 11 milliarder kroner.

Men selv om 3,4 av milliardene etter planen skal komme fra bompenger, avviser FNB at de vil droppe denne veien.

– Vi er garantister for ny, rassikker E16, sier toppkandidat for FNB i Vestland, Knut Inge Andersen.

NY E16: Knut Inge Andersen i FNB vil droppe Hordfast på E39, og slik få råd til ny E16 uten bompenger. Foto: Privat

Dropper Hordfast – vil bruke pengene på E16

Under næringslivsdelen i valgprogrammet omtaler FNB Vestland ny E16 spesifikt:

«Veginvesteringar vil kunne skje der dette gir best samfunnsøkonomi, er til gagn for næringslivet og bidreg til å få ned risiko. Ny E16 mellom Voss og Bergen vil være det viktigaste prosjektet å få igangsett dei neste 5-10 åra.»

– Dette er et prosjekt som har høyeste prioritering for oss. Jeg velger å tro at Valhammer har sittet med et ufullstendig bilde om at vi skulle være imot oppgradering av ny E16. Jeg tror egentlig at vi er helt enige og står helt på samme linje, og vil jobbe sammen for en sikker E16, sier Andersen.

– Hvordan skal dere få oppgradert E16 uten bompenger?

DROPPES: Gigantprosjektet Hordfast på E39 mellom Os, Stord og Tysnes droppes med FNB. Foto: Illustrasjon Statens vegvesen

– Når vi, i motsetning til flere andre partier, velger å nedprioritere Hordfast, får vi frigjort midler gjennom Nasjonal Transportplan. Vi mener pengene derfra bør brukes på de viktigste prosjektene, som har betydning for liv og helse, sier Andersen.

Men han vil altså ikke bygge ny E16 med bompenger.

– Staten må være seg bevisste på ikke å presse frem bompengeprosjekter på nødvendige oppgraderinger som har betydning for sikkerheten til folk, sier Andersen.