De streikende skoleelevene på Torgallmenningen i Bergen hadde en klar beskjed til landets ledende politikere:

– Regjeringen er veik, vi går ut i streik!

Tusenvis av skoleelever 31 steder i Norge klimastreiket fredag. Internasjonalt meldes det om over 1500 skolestreiker fordelt på 118 land.

Fra scenen på Torgallmenningen ropes slagord som ungdommene villig gjentar. De buer kraftig når statsministeren blir nevnt.

– Jeg hørte på det Erna Solberg sa i Oslo i dag. Det var ingenting nytt. Vi fortsetter å streike helt til politikerne faktisk gjør noe, sier en av arrangørene i Bergen, Gaute Eiterjord.

BUET UT: I dag arrangeres mer enn 1.500 skolestreiker fordelt på 118 land. 31 av streikene er i Norge. Da Erna Solberg skulle tale foran streikende barn foran Stortinget, ble hun buet på flere ganger. Du trenger javascript for å se video. BUET UT: I dag arrangeres mer enn 1.500 skolestreiker fordelt på 118 land. 31 av streikene er i Norge. Da Erna Solberg skulle tale foran streikende barn foran Stortinget, ble hun buet på flere ganger.

– Sånn som oss

Fredag gikk både MDG-topp Une Bastholm og Ap-politiker Pål Hafstad Thorsen ut mot bompengepolitikerne, i kjølvannet av den enorme fremgangen den siste tiden.

Thorsen oppfordrer til å lytte til ungdommens klimabekymringer fremfor å fokusere på bompengekutt.

KLAR TALE: De voksne fikk passet sitt påskrevet av unge klimademonstranter i Bergen. Foto: André Marton Pedersen

NRK bestemte seg for å invitere listetopp for bompengepartiet i Bergen, Trym Aafløy, til Torgallmenningen for å møte de klimastreikende.

På forhånd har Aafløy fremholdt at klima og miljø er partiets viktigste sak etter bompengemotstand. Når han møter ungdommene, er han full av lovord, og trekker paralleller til seg selv og egne partifeller.

– Jeg er kjempefan av dette. Unge folk som står opp for en sak de brenner for, sånn som oss, sier Aafløy til en gjeng førsteklassinger fra Langhaugen videregående.

16-åringene Sveinung Koppen Jakobsson, Stina Thuland Wolter, Ida Breivik og Tuva Flage godtar ikke umiddelbart assosiasjonen med Aafløy.

STREIK: Slagord og humor på Torgallmenningen. Foto: Eva Neteland / NRK

Byluft og bompengekutt

I stedet har de flere kritiske spørsmål til hvordan bompengemotstand og bedre byluft kan kombineres.

– Ja, det er forenlig. Vi er enige om målene. Virkemidlene er vi uenige om, men vi skal sørge for at Bergen blir klimanøytral. Vi tenker mye på miljøet. Vi skal fjerne alle de gamle vedovnene og åpne for private kompostbeholdere, svarer Aafløy på Jacobssons spørsmål.

– Er det egentlig nok, undrer Wolter.

I likhet med de tre andre er hun Natur og ungdom-medlem.

– Nei, men for å bedre klima og miljø, må alle dra lasset, sier Aafløy.

Han trekker frem raskere bergensbane for å kutte i flytrafikken som viktigere enn bilbegrensning.

– Biltrafikken i Bergen og hele Norge vil i løpet av noen når være helt fossilfri. Det finnes langt viktigere ting å ta tak i, mener Aafløy.

ENIGE?: Nei, ikke helt. Foto: Eva Neteland / NRK

– Vi er vel egentlig enige?

Ungdommen lyttet til argumentene, men ble ikke overbeviste. Og stiller nok ikke på bompengelisten med det første.

– Vi er vel egentlig enige, spør Aafløy.

– Jaaa ... Vi kommer nok til å fortsette å streike, til det skjer en skikkelig endring, fastslår Ida Breivik.