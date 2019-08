Boligblokk evakuert da brannvesenet fryktet eksplosjon: Her skyter politiet gassflasken

I 03-tiden natt til tirsdag oppdaget en vekter flammer inne i et større næringsbygg i Smålonane på Straume på Sotra. Det lokale brannvesenet rykket ut med alt av tilgjengelige ressurser, og tilkalte også forsterkninger fra Bergen og Øygarden.

– Vi så flammer både på utsiden og innsiden når vi kom frem. Vi var bekymret i starten, både på grunn av røykutviklingen og at bygget var stort, men også fordi vi ikke kunne nærme oss brannen slik vi ønsket, forteller innsatsleder Hans Petter Nilsen.

Brannvesenet måtte nemlig holde avstand til brannen i det todelte kontor- og næringsbygget, fordi det trolig brant i gassflasker i industridelen.

– Det gjorde det mye vanskeligere for oss, siden vi ikke kunne sende inn røykdykkere på vanlig måte, forteller Nilsen.

Blant flere ulike typer gasser hadde bedriften en flaske med den svært eksplosive gassen acetylen på lager.

– Det var den vi var mest bekymret for, og som gjorde at vi måtte ha en defensiv tilnærming til brannen, sier innsatslederen.

MÅTTE HOLDE AVSTAND: Brannvesenet kunne først ta seg inn i bygget da acetylenflasken var skutt. Foto: Cato H. Kristensen / NRK

Boligblokk med 75 beboere evakuert

Hadde flammene nådd denne flasken, kunne konsekvensene blitt store både for bygget og nærområdet.

Derfor besluttet politiet å evakuere en boligblokk i nærheten med 75 registrerte beboere i nærheten. De ble fraktet til kjøpesenteret Sartor. Hovedveien fordi området ble også avsperret grunnet eksplosjonsfare.

Brannvesenet jobbet fra avstand på spreng med å få slukket flammene og kjølt ned gassflaskene og andre bygningsdeler, og etter nær tre timers innsats var temperaturen sunket såpass at mannskapene kunne nærme seg.

BRANN: Næringsbygget til selskapet Enhanced Drilling på Sotra sto i brann natt til mandag.

Politiet skjøt flasken

Da ble det besluttet at politiet skulle skyte hull på acetylenflasken, for å uskadeliggjøre den.

Brannvesenets egen video viser at skuddet utløser en eksplosjon i flammer, men ikke på langt nær så stor som en ukontrollert antenning kunne ført til.

– Etter hvert som vi fikk senket temperaturen i området, fikk politiet skutt flasken og uskadeliggjort den, sier innsatsleder Nilsen.

Klokken 06.10 meldte politiet at beboerne kunne dra hjem fra kjøpesenteret. Ingen personer ble skadet i brannen.

– Da flasken var skutt, var faren over. Hadde vi ikke fått skutt den, måtte vi nok ha vært her i et døgn for å kjøle ned, sier innsatsleder Nilsen.

Selskapet som holder til i næringsbygget, Enhanced Drilling, har ikke besvart NRKs henvendelser. Industridelen skal ifølge brannvesenet ha fått en del brann- og røykskader, mens kontordelen skal ha kommet fra brannen uten skader av betydning.