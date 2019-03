Bokbåten kan kome tilbake

Bokbåten «Epos» kan igjen verte å sjå i Sogn og Fjordane. I samband med at Hordaland og Sogn og Fjordane frå nyttår blir eitt fylke, bør ein diskutere om bokbåttenesta skal utvidast til heile Vestland fylke. Det meiner fylkesrådmannen i Hordaland. Bokbåten slutta å gå her i fylket for snart fire år sidan.