Bodkamp om å kjøpe fengselsøya

Den tidlegare fengselsøya Ulvsnesøy i Osterøy kommune er lagt ut for sal for 8,2 mill kr. Første bod på 6 mill kom klokka 15 i går. No klokka 18.05 er bodet oppe i 11,2 mill kr, altså 3 mill over prisantydninga. Salssummen skal gå til veldedige føremål for born og unge.