Blør fra kutt i pannen

Personen som er skadet etter raset i Samnanger var bevisst og oppegående etter ulykken. – Vedkommende blør blant annet fra i et kutt fra pannen, sier Stein Rune Halleraker, operasjonsleder i Vest politidistrikt til BT. Personen er fraktet til Haukeland Universitetssjukehus. Brannvesenet valgte å kutte opp siden på bilen for å gjøre det lettere for helsepersonell å behandle den skadde, skriver avisen.