Blir varetektsfengslet i fire uker

Den overgrepsdømte mannen som ble pågrepet i Stavanger etter å ha brutt vilkårene for prøveløslatelse, varetektsfengsles i fire uker. Mannen hadde i forkant av forsvinningen tatt ut 9900 kroner, og det fremstår ikke som en impuls at han stakk av, sier politiadvokat Asbjørn Onarheim til BT. Politiadvokat Inger-Lise Høyland sa til NRK i går at de ønsker at mannen blir gjeninnsatt i forvaring.