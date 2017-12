Blir trolig ikke ekstremværvarsel

Det er ventet at indre deler av Hordaland og Ryfylke i Rogaland får mest nedbør det nærmeste døgnet. Fase A varsel blir opprettholdt for disse fylkene. Fordi de store nedbørsmengdene trolig vil komme i et avgrenset område, blir det sannsynligvis ikke ekstremværvarsel, melder vakthavende meteorolog ved Værvarslinga på Vestlandet.