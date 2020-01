Krever 11 år og 6 måneder i fengsel for tiltalt i Circle K-drapet

BERGEN TINGRETT (NRK): Aktor mener at de ni knivstikkene Said Bassam Chataya (28) ble utsatt for, er straffskjerpende. – I utgangspunktet en forsvarshandling, sa forsvareren som ba om rundt ti år.