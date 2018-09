Blei treft av bommen før han fall

Mannen som fall over bord i Hjeltefjorden, blei treft av bommen på segblåten før han fall han over bord. Det stadfestar redningsleiar Kjetil Hagen i Sør-Norge HRS. – Me vil halda søket gåande så lenge me forventar at mannen kan tenkast å ha overlevd.