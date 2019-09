Som flere tusen andre fikk Simon Dale Fjeldstad og samboeren 6. juni et kokevarsel på sms fra Askøy kommune. Da hadde flere titalls personer i øykommunen kontaktet legevakten med diaré, feber og magesmerter.

Det ble tidlig klart at smitten stammet fra tarmbakterier i et høydebasseng tilknyttet Kleppe vannverk. Noen dager senere fikk Fjeldstad derfor beskjed om at kommunen hadde koblet om vannforsyningen til hans nabolag, slik at han nå fikk vannet sitt fra Ingersvann, ikke fra Kleppe vannverk.

SMS-VARSEL: Fjeldstad har sammen med flere andre innbyggere fått både beskjeder og kontrabeskjeder vedrørende kokevarsel. Foto: Even Norheim Johansen / NRK

Drakk potensielt smittebærende vann i en måned

Fjeldstad kunne dermed trygt drikke vannet igjen.

1. august fikk han på nytt kokevarsel. Også dette gjaldt kundene som er koblet til Kleppe vannverk, etter funn av e. Coli-bakterier.

Men siden Fjeldstad fortsatt trodde han var koblet til Ingersvann, valgte han og samboeren å se bort fra varselet.

Men i en ny sms denne uken skrev kommunen at beboerne på hans adresse på Kleppestø nå kunne drikke vannet igjen.

Dermed har de i over en måned drukket vann som kommunen mente de burde koke.

– Vi har ikke blitt syke, men jeg mener vi burde ha fått beskjed. Vi har vært utsatt for smittefare uten at vi har visst om det. Tilliten til kommunen er mildt sagt svekket, sier Fjeldstad.

UTRYGG: Simon Dale Fjeldstad har opplevd kommunikasjonen fra kommunen som motstridende og forvirrende. – Jeg ser ikke for meg at vi kommer til å bo på Askøy i all fremtid. Foto: Even Norheim Johansen / NRK

– Vi har ikke vært flinke nok

Fjelstad kontaktet Askøy kommune, som forklarte at de veksler på hvilket vannverk flere adresser er koblet til.

– Jeg hadde aldri fått noen indikasjon fra kommunen om at vi var koblet tilbake på Kleppe vannverk. I lys av det som skjedde i sommer, trodde jeg at vi ville fått beskjed om det.

Fylkesmannen inviterte fredag til et evalueringsmøte sammen med Askøy kommune. Møtet handlet om håndteringen av smitteutbruddet knyttet til vannforsyningen tidligere i sommer.

– Denne saken avspeiler de utfordringene vi har med å få varslet alle innbyggerne med god nok informasjon. Sms-systemet vi bruker er ikke godt nok. Jeg forstår hans bekymring, sier varaordfører i Askøy kommune, Bård Espelid.

SVIKTENDE KOMMUNIKASJON: – Vi har ikke vært flinke nok til å kommunisere med innbyggerne våre. Det er viktig at vi setter det høyt på agendaen for å gjenvinne tillit, sier varaordfører i Askøy, Bård Espelid. Foto: Even Norheim Johansen / NRK

Han sier det i utgangspunktet ikke er naturlig å informere beboere som kobles over på et annet vannverk.

– Det er operasjonelle ting som skjer i distribusjonsnettet. Når det er behov for å rengjøre, må man koble om. Men det er klart at når man har en situasjon med kokevarsler og friskmeldinger, så er det kanskje noe vi burde vurdert nærmere.

Kommunen understreker at e. Coli-funnet som forårsaket kokevarselet i august, ikke ble funnet i drikkevannet eller ledningsnettet på noe senere tidspunkt.

– Men det visste vi jo ikke på tidspunktet vi sendte varselet ut. Så det er beklagelig at innbyggere ikke har fått med seg at drikkevannet kan ha vært smittebærende.

BEGERET FULLT: – Jeg ser ikke for meg at vi kommer til å bo på Askøy i all fremtid, sier Simon Dale Fjeldstad. Foto: Even Norheim Johansen / NRK

– Flytter fra kommunen

Fylkesberedskapssjef i Vestland, Haavard Stensland, sier det er uheldig dersom folk har fått i seg drikkevann som kommunen varslet at innbyggerne ikke burde drikke.

– En kan diskutere i ettertid om kommunen har vært i stand til å gi best mulig informasjon til enhver tid.

For Fjeldstad sin deler begeret i ferd med å renne over. Han og samboeren planlegger å flytte fra kommunen etter vannskandalen.

– Man blir utrygg på å starte en fremtid på et sted der man ikke vet om man kan drikke vannet.