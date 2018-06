Ble slått bevisstløs

Et slagsmål på Frekhaugkaien endte med at en mann (28) ble slått bevisstløs lørdag kveld. Den mistenkte er en kjenning av politiet, og forlot trolig stedet i en båt. Politiet opplyser at den fornærmede 28-åringen ble kjørt hjem med et lite sår på kinnet.