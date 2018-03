Ble funnet spor i kommoden

Begge foreldrene har forklart at Lar-tablettene på et tidspunkt ble oppbevart i den øverste skuffen i en kommode i gangen. Aktor Benedikte Høgseth spør faren hvorfor det ble funnet spor av Buprenorfin i alle tre skuffene. – Det vet jeg ikke. Eneste jeg kan tenke meg til er at jeg har hatt det på fingrene og tatt på skuffene, forklarte faren.