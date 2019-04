Ble bortført og mishandlet av maskerte menn – Spesialenheten frikjenner politiet

– Jeg er ikke ute etter å straffe noen enkeltpersoner, men de har gjort så grådig mange feil i etterforskningen av saken min at jeg mener politidistriktet burde fått en foretaksstraff, sier Osen til NRK.

Det særskilte etterforskningsorganet for politisaker besluttet mandag at Vest politidistrikt ikke kan straffes verken i Osen-saken eller for manglende etterforskning av menneskehandelsaker, som de også var anmeldt for.

– Jeg trodde det var en aprilsnarr, sier Osen om da han ble varslet om henleggelsen.

Bakgrunnen for begge anmeldelsene av politiet to varsler fra to forskjellige polititjenestemenn . Det var BT som først omtalte henleggelsene.

Siktet ble ikke fremstilt for fengsling

KRAFTIG FORSLÅTT: Slik så Reidar Osen ut etter det tre timer lange bortføringsdramaet. Foto: Privat

I Reidar Osen-saken ble den kjente kunstsamleren og eiendomshandleren (70) overfalt, bortført og mishandlet av maskerte menn 9. desember 2015.

Ifølge et varsel som kom sommeren 2017 skal en rekke tips fra publikum blitt liggende urørt i månedsvis og sentrale personer skal ikke ha blitt avhørt. Det ble også reagert på at en person som var siktet i saken etter stemmegjenkjenning ikke ble fremstilt for varetektsfengsling.

Varsleren hevder etterforskningen av saken kom skjevt ut helt fra starten og fortsatt bærer preg av det.

Ifølge BT skriver Spesialenheten at det er enighet i politidistriktet at saken ideelt sett skulle vært etterforsket med mer ressurser og at ingen med etterforsknings- eller påtaleansvar i saken vurderes å ha grovt brutt sin tjenesteplikt.

Enheten skriver at saken er henlagt uten etterforskning.

– Det henger ikke på greip! Det har skjedd så mye grovt i denne saken at det er blitt en farse. Jeg har bare vært heldig som har hatt én mann der inne på politikammeret som har stått på for at denne saken skal bli løst, sier Osen.

Vest politidistrikt har fått anledning til å kommentere kritikken fra Osen, men har foreløpig ikke gjort det.

MANGE VARSLERSAKER: Vest politidistrikt har fått en rekke varslersaker mot seg de siste årene. Foto: Simon Skjelvik Brandseth / NRK

– Krever betydelige kritikkverdige forhold

I november samme år varslet en annen politimann om manglende innsats i etterforskning av menneskehandel . Dette varselet hevder at politiet ikke har fulgt opp konkrete tips og informasjon, bl.a. om navngitte menn som skal ha begått overgrep mot kvinner som antas å være ofre for menneskehandel eller hallikvirksomhet.

Her skriver Spesialenheten at det i saker om politiets prioriteringer og ressursbruk må foreligge betydelige kritikkverdige forhold før det kan bli tale om straffansvar.

Vest politidistrikt har de siste årene vært rystet av en rekke varslersaker, hvor politiets egne ansatte har varslet om kritikkverdige forhold.

Mest kjent er trolig varselet fra etterforsker Robin Schaefer, som krevde at saken om dødsfallet til åtte år gamle Monika Sviglinskaja ble gjenopptatt, en sak som senere endte med at en 37 år gammel mann ble dømt til 18 års forsvaring for drap på åtteåringen.