BKK gjettet strømforbruket til Torbjørn i ett år – sendte kjemperegning

– Alt ble ført på august, som var måneden med årets høyeste strømpris. Det er kundeforakt, sier Torbjørn Ericsson.

For et år siden installerte BKK nye smarte strømmålere i Hesjaholtet borettslag, tre store boligblokker i Fyllingsdalen utenfor Bergen sentrum.

Målerne skulle automatisk sende inn strømforbruket til hver av de over 200 beboerne.

For Ericsson ble den største endringen at strømregningene kom hver måned og ikke annenhver. At prisen gikk ned var derfor ikke overraskende.

Rekordhøy pris

I vinter kom en ekstraregning for å korrigere mellom ny og gammel måler. Det gav Ericsson ingen grunn til å mistenke at noe var galt.

Men noe var galt. I elleve måneder har BKK vært uten kontakt med den nye strømmåleren og i stedet stipulert forbruket hans.

I august fikk de endelig kontakt og oppdaget at Ericsson hadde brukt mer strøm enn beregnet. De ekstra kilowattimene ble satt på augustforbruket.

Strømregning på 9500 kroner

Den måneden hadde Fjordkraft, Ericssons strømselskap, en historisk høy pris på 63,12 øre per kilowattime.

Til sammenlikning var Eriksens strømpris i september året før 35,64 kr per kilowattime.

Dermed fikk Ericsson en strømregning på hele 9500 kroner.

– Da skjønte jeg at noe var galt, sier Ericsson.

Det voldsomme hoppet er tydelig på grafen under. I august blir forbruket tolvdoblet.

I de elleve første månedene hadde Torbjørn Ericsson et snitt på 678 kWh, ifølge BKKs beregninger. I august var forbruket tolvdoblet og lå på 8317 kwh. Foto: Astrid Rommetveit / NRK

BKK: – Manglet grunnlag

– Det som har skjedd er uheldig, vedgår Eli Dimmen i BKK.

Prosjektlederen for de nye strømmålerne forteller at Ericsson tilhører en kundegruppe som tidligere var fellesmålte. Da hadde BKK ikke noe grunnlag for å beregne kundenes strømforbruk hver for seg, slik de gjør med andre kunder.

Dette mener Ericsson er rart. Han finner selv sitt historiske forbruk på BKK sine nettsider og mener BKK enkelt kunne gjort det samme.

Dimmen svarer at de fellesmålte blokkene var kunder av BKK Energitjenester, og at beboerne nå er kunder av BKK Nett, to forskjellige selskaper med ulike kundesystemer.

BKK Nett har ikke tilgang til det andre selskapets kundeopplysninger.

– Alle kunder som har blitt stipulert med et stort etterslep i en periode med høye strømpriser kan ta kontakt med BKK Nett, så vil vi korrigere det, sier Dimmen.

VISSTE INGENTING: – BKK har aldri opplyst om at de manglet kontakt med strømmålerne før nå i høst, sier Torbjørn Ericssons nabo Jan Beyer. Foto: Astrid Rommetveit / NRK

Fikk lavere regning

Det har Ericsson gjort. Nå har han fått en regning som er 1500 kroner lavere.

Den mener han er 500 kroner feil.

– Jeg skal selvsagt betale for det jeg har brukt, men da skal det være riktig.

Nabo Jan Beyer har også fått en merkelig strømregning for august. Han er redd ikke alle orker nøste opp i problemene.

– Det er opplagt at noen har betalt for mye. Noen har høy terskel for å ringe til offentlige og halvoffentlige instanser, men det er man nødt til.