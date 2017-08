BKK-ansatte demonstrerer mot egen ledelse: – Vi kan slippe oppsigelser

Kraftselskapet er Vestlandets største, og har rundt 1100 ansatte. Det er tidligere kjent at BKK må redusere kostnadene med 350 millioner kroner innen 2020, og at mange stillinger skal kuttes. Ifølge Sysla har det vært snakk om totalt 150 stillinger.

– Vi er uenig i prosessen som foregår, og hastigheten ledelsen legger opp til. Vi mener vi kan gjøre den omstillingen vi for så vidt er enig i, men bruke litt mer tid og dermed slippe oppsigelser, sier Geir Olav Liland, en av de 150 som møtte opp for å demonstrer på Kokstad.

Liland mener oppsigelser kan unngås.

– Vi kan klare omstillingen ved naturlig avgang, og at på at folk kan få omstille seg ved videreutdanning, sier Liland.

KRITISK: Geir Olav Liland jobber i BKK og mener omleggingsprosessene i selskapet går for fort. Foto: Cato Kristensen / BKK

Intern uro

Bergens Tidende skrev i juli at det er intern uro i BKK. De ansatte i selskapet reagerte kraftig etter at ledelsen besluttet å legge ned bedriftens eget verksted som en del av BKKs omfattende nedskjæringer.

– Vi føler vi har altfor liten innflytelse på prosessen. Vi frykter også at flere kan miste jobben, ikke minst fordi ledelsen ikke er konkret på antallet som skal kuttes, sa tillitsvalgt Svein Davidsen EL og IT-klubben til avisen.

Vil slå sammen

Forrige uke ble det kjent at BKK vurderer å slå seg sammen med Sogn og Fjordane Energi og deler av Hydro. Sammen vil de kunne produsere strøm for over 600.000 husstander.