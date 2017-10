Bjørke inn i presidentskapet

– Eg må seie at det var uventa at ein ny representant

skulle få eit slikt verv, seier Nils T. Bjørke. Dette blir første gong på fleire stortingsperiodar at Senterpartiet får eit medlem i presidentskapet. Bjørke blir også medlem av Stortingets kontroll- og konstitusjonskomite. Kjersti Toppe blir partiets parlamentariske nestleiar, og fortsetter i helse- og omsorgskomiteen.