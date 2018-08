Bitcoin-selskap fikk bombetrussel: «Deres bygg skal bli sabotert»

Selskapet Kryptovault driver med produksjon av bitcoins flere steder i landet, og er i åpen strid med lokalbefolkningen rundt flere av lokalene sine.

Naboer i både Hønefoss og Dale i Hordaland klager på støy fra viftene som kjøler ned de store dataanleggene. Som NRK skrev om i helgen ønsker selskapet å utvide produksjonen flere steder i landet.

Bare noen timer etter saken ble publisert tikket en e-post inn til selskapet, som var formulet som en trussel.

Samfunns- og mediekontakt i Kryptovault, Gjermund Hagesæter, sier at de tar saken på høyeste alvor.

– Det er ikke en velformulert trussel, men vi er nødt til å ta det på alvor av respekt for våre medarbeidere, sier den tidligere Frp-politikeren.

Det er ikke klart hvilken fabrikk trusselen er rettet mot, men selskapet tror det dreier seg om senteret på Dale.

Kryptovaluta Ekspandér faktaboks Kryptovaluta er et digitalt betalingsmiddel.

Denne typen digitale penger benytter seg av kryptografi - blant annet for gjenomføre sikre pengeoverføringer. Sikre koder sørger for at kun mottager og avsender av en pengetransaksjon har innsikt.

Kryptovalutaer har i motsetning til tradisjonelle valutaer ingen sentralbank i ryggen, som har monopol på utstedelsen av nye mynter.

I 2009 ble bitcoin lansert som den første kryptovalutaen med desentralisert kontroll. Fremdeles er bitcoin mest kjent. Bitcoin har også høyest markedsverdi.

«Eksplosiver er det beste»

Første gang NRK skrev om konflikten rundt bedriften var tidlig i sommer. Da fortalte naboer at de måtte flytte om støyen fortsatte.

NRK har sett e-posten, som er fra en anonym avsender. Her står det blant annet at «alle deres bygg skal bli sabotert» og at «jeg vil tro eksplosiver er det beste» – dersom de ekspanderer virksomheten sin.

– ALVORLIG: Gjermund Hagesæter sier Kryptovault tar trusselen svært alvorlig. Foto: Olav Heggø / Olav Heggø / FotoVisjon AS

Trusselen ble ifølge Hagesæter sendt inn via kontaktskjemaet på deres egen nettside. Han sier han reagerer med sjokk.

– Vi har blitt utsatt for negativ omtale i lang tid. Vi tror i utgangspunktet ikke at noen har evne og vilje til å gjennomføre dette. Men vi har informert alle andre tilsatte og holder øynene åpne for mistenkelig aktivitet, sier han.

SELSKAP I VEKST: Kryptovault har tre anlegg i Norge: Ett i Dale i Hordaland, ett i Hønefoss og ett på Forus i Stavanger, og har planer om å ekspandere. Foto: NRK

Forberedt på å evakuere

Alle ansatte er foreløpig på jobb, men Hagesæter sier at de er forberedt på å evakuere folk på kort sikt.

– Det er ikke slik at våre arbeidstakere skal gå rundt i frykt på arbeidsplassen, sier han.

Trusselen ble anmeldt til politiet mandag formiddag. Vest politidistrikt bekrefter at de har mottatt anmeldelsen, og at saken tas alvorlig.

– Vi tar den på høyeste alvor og den har prioritet, sier politiførstebetjent Bjørn Inge Aarsand på Voss lensmannskontor.

Saken blir etterforsket hos politiets felles straffesaksavdeling i Bergen.

– Vi setter ned en gruppe og vurderer trusselen for å se om vi må iverksette noen tiltak. Vi tar alle trusler om bomber for det de er, og etterforsker det. Når noen sendes av gårde slikt skriftlig materiale så må det tas på alvor, sier Gustav Landro, stabssjef i politidistriktet.