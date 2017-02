Bir snur – tar imot strandavfall utan betaling

– Det er no dugnadsånda er stor, og då er me nøydde til å la folk rydda og levera til oss, seier kommunikasjonssjef i Bir, Mette Nygård Havre.

I dag kunne NRK fortelja at fleire som har rydda strender dei siste dagane har reagert på at Bir har nekta å ta imot strand-avfall utan betaling.

Etter NRK sin omtale har renovasjonsselskapet for bergensområdet no snudd.

– Det er berre å komma til vårt bedriftskontor eller våre gjenvinningsstasjonar for å henta søppelsekkar. Desse kan bli levert til våre gjenvinningsstasjonar, heilt gratis.

Havre fortel at Bir og Bergen og Omland Friluftsråd eigentleg skulle ha ryddeaksjonar langs strendene i mai, men no vil dei ikkje venta lenger. Havre fortel at løysinga med strand-avfall blir permanent.

– Bir har ikkje sett nokon frist for gratis levering av strand-avfall. Når me først gjer dette, så håper me at folk kan levera når dei vil.

MYKJE BOSS: Dette bildet frå Landrovågen på Sotra viser kor ille forsøplinga er på enkelte strender. Foto: Elise Angell / NRK

Vil smi mens jernet er varmt

– Folk er engasjerte etter å ha sett bilda av kvalen med magen full av plast, så då ønsker me sjølvsagt å bidra no, seier Mette Nygård Havre.

FARLEG PLAST: Bilda av magen til den sjuke kvalen som blei avliva på Sotra har ført til stort miljøengasjement. Foto: Christoph Noever / Universitetet i Bergen

Ho fortel at Bir eigentleg har venta på tilskot frå Miljødepartementet, som dei skal bruka til å rydda strendene.

– Bir kan ikkje bruka pengane frå våre hushaldskundar til å rydda herrelaust avfall, men me er såpass sikre på at desse pengane kjem i mai at me forskoterer dei no.

Havre presiserer at folk må bruka dei gjennomsiktige søppelsekkane som er sett av til aksjonane.

– Om ikkje blir det kaos ved at folk kjem til oss med allslags avfall. Me må ha oversikt over at dette er avfall som er rydda frå strendene.