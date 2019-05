Bilist mistenkt for å køyra i rus

Ein bilist blei stoppa på Follese på Askøy mistenkt for å køyra i ruspåverka tilstand. Politiet skriv på Twitter at vitner observerte ein rusa mann som sat seg inn i ein bil og køyrde frå staden. Mannen blei stoppa av ein politipatrulje og blir no køyrt til lokal legevakt for å ta blodprøve. Han hadde ikkje førarkort. Politiet opprettar sak.