Bilen havnet på taket – den berusede sjåføren nektet å si hvem han er

En bil kolliderte og havnet på taket ved Dalesvingene i Ullensvang i kveld. Føreren av bilen fremstod som lettere skadd, og tok seg ut av bilen selv. Men da politiet kom på stedet nektet han å si hva han heter.



– Han fremstår som alkoholpåvirket, og nektet å identifisere seg da vi kom på stedet, opplyser operasjonsleder i Vest politidistrikt, Ole Ronny Olsen.



Mannen er nå sendt til Odda sjukehus for blodprøvetaking.

Måtte snu bilen

Identifikasjonspapirene til mannen lå i bilen, men den var vanskelig for politiet å ta seg inn i ettersom den lå på taket.



– Vi måtte snu bilen før vi kunne få tak i papirene, men har nå funnet dem og identifisert ham, forteller Olsen.



Det viste seg at mannen er 23 år og utenlandsk statsborger.



– Det er ikke vanlig, men det hender at folk nekter å si hva de heter. Vi finner stort sett alltid ut av det til slutt, sier Olsen.

Risikerer strengere straff

Det er straffbart å ikke oppgi identitet dersom politiet ber om dette.



– Det blir patruljen som er på stedet som får avgjøre om han blir anmeldt for det. Det blir uansett opprettet sak, ettersom han har kjørt i alkoholpåvirket tilstand.



Riksvei 13 ble stengt og det ble iverksatt manuell dirigering på stedet, men er nå åpen for trafikk.



Ingen ble skadet i ulykken.