Bilen fjerna, avhøyrer bilførar

Den kolliderte bilen er henta og det er no fri ferdsel på Fanavegen. Det har bygd seg opp lange køar etter at ein bil kolliderte i autovernet. – Det var ein eldre mann som av ein eller annan grunn har køyrt i autovernet. Ein patrulje er på veg til Haukeland for å ta eit avhøyr og finna ut kva som har skjedd, seier operasjonsleiar Morten Rebnord i politiet.