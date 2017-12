Bilbrann i Bergen

Det brenner i en bensinbil som sto parkert utenfor et hus i Kjøkkelvik i Bergen. – De skulle til å kjøre da bilen tok fyr. De har brukt et pulverapparat, og muligens klart å slukke brannen selv, sier vaktkommandør Ronald Drotningsvik ved 110-sentralen. Ingen personer er skadet, og det er ikke fare for spredning, opplyser han.